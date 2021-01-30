09:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский «Панцирь» вывезут в США на демонтаж
Похищенный в Ливии и тайно перевезенный в Германию зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, скорее всего, будет транспортирован на базу
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Предполагаемое будущее местонахождение оружия раскрывает Popular Mechanics.
Американский журнал напоминает, что в Национальном центре
В январе газета The Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что США в июле 2020 года похитили в Ливии «Панцирь-С1» российского производства. Согласно изданию, ЗРК был вывезен с поля боя и в настоящее время находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Газета пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности». The Times утверждает, что соответствующая операция проведена на фоне опасений того, что ЗРК может попасть к контрабандистам оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолетов.
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