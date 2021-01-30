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11:50 (мск), источник: ТАСС

В Карабахе открылся российско-турецкий мониторинговый центр

Он создан для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Источник: РИА "Новости"

БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе в субботу открылся в Агдаме. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события.

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В церемонии открытия центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра обороны России Александр Фомин, а также заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акара.

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