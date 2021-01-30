11:50 (мск), источник: ТАСС
В Карабахе открылся российско-турецкий мониторинговый центр
Он создан для контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
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БАКУ, 30 января. /ТАСС/. Совместный
В церемонии открытия центра приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра обороны России Александр Фомин, а также заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.
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