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12:30 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что не намерены ослаблять «украинские» санкции против России

Посол США в РФ Джон Салливан также добавил, что вопрос о действиях на Украине остается приоритетным для американской администрации.

Источник: AFP 2020

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. США и их союзники не намерены ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь».

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«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», — сказал он.

Салливан также добавил, что вопрос о действиях на Украине остается приоритетным для американской администрации. «Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона», — уточнил он.

В связи с воссоединением Крыма с Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.

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