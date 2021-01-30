Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 январяДень круассана, основание "Мосфильма", экологическая катастрофа на Дунае и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
20:03 (мск), источник: ТАСС

Полиция применила водометы против протестующих в Париже

По данным телеканала BFM, акции протеста проходят также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других городах.

Источник: AFP 2020

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Полицейские применили водометы против участников акции протеста в Париже на площади Республики. Прямую трансляцию с площади в субботу ведет телеканал BFM.

Акция протеста против закона о глобальной безопасности началась в столице примерно в 13:00 (15:00 мск). Колонна демонстрантов проследовала по авеню Республики до площади Республики, где провела митинг. Примерно за час до начала комендантского часа правоохранители попросили собравшихся разойтись, однако на площади остались несколько десятков человек, некоторые из которых начали кидать в полицейских бутылки и другие предметы. Полиция в ответ применила водометы.

Ранее в Автономном управлении парижского транспорта (RATP) сообщили, что в связи с демонстрациями с 11 часов (13:00 мск) в Париже закрыты четыре станции метро в непосредственной близости к площади Республики. «Станции будут вновь открыты, когда позволит префектура полиции Парижа», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, акции протеста проводятся сегодня также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других городах.

Акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» во Франции начались в конце прошлого года. Манифестанты выступают против 24-й статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он «посягает на свободу слова и свободу собраний».

 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Семьи погибших в ДТП в Самарской области получат по 1 млн рублей
Умерла народная артистка России Алла Иошпе
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Лыжник из РФ победил в гонке, отыграв 30 позиций после падения
Дипломаты привели подробности задержания россиян в Вануату
Умерла самая высокая собака в мире
Мишустин увеличил размер пособий некоторым россиянам
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Новости партнеров
Что нашли в квартире Навального: результаты обысков
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Популярные темы на «Детях»
Школа. Разборки с псизологом 291
Вопрос к тем, кто не планирует второго ребенка или кто рос единственным ребенком в семье 175
Воспитание/поведение детей 108
Не нравится имя дочери 91
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь