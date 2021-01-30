Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
12Последствия снегопада в Москве
21:59 (мск), источник: Известия

Горбачев прокомментировал решение России и США продлить ДСНВ

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение Москвы и Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3).

Источник: РИА "Новости"

По его словам, главным желанием людей является мирная жизнь и процветание. При этом он подчеркнул, что всегда боролся за сохранение победы и ухода от войны.

«Потому что в этом есть (состоит) главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь», — приводит его слова сайт kp.ru в субботу, 30 января.

Кроме того, отвечая на вопрос, удастся ли России и США сохранить мир, Горбачев заявил, что первым и самым главным являются встречи, переговоры, договоры без «варварства».

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Читайте также
Рябков заявил, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок должен был истечь в феврале 2021 года.

При этом Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Все в лес: Островский в квадрате и усеченный Уильямс
Темп и темперамент: ударная карьера Фила Коллинза
Семьи погибших в ДТП в Самарской области получат по 1 млн рублей
Умерла народная артистка России Алла Иошпе
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Дипломаты привели подробности задержания россиян в Вануату
Лыжник из РФ победил в гонке, отыграв 30 позиций после падения
Умерла самая высокая собака в мире
Полиция применила водометы против протестующих в Париже
Здоровье
Перечислены тревожные признаки скорого диабета Особенно пристальное внимание следует обращать на них после 40 лет.
Hi-Tech
Три настройки: как обезопасить WhatsApp от взлома Эксперт рассказал, как защититься от мошенничества в WhatsApp
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Gnezdo.ru
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Бывший муж Анфисы Чеховой женился Гурам Баблишвили вновь связал себе узами брака
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Алкоголь в автомобиле. Петр Шкуматов о том, как изменится жизнь водителей
Новые цены. Изменение цен на техосмотр оценил автоэксперт Петр Шкуматов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь