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06:13 (мск), источник: ТАСС

CNN: пять адвокатов по делу об импичменте покинули команду Трампа

ТАСС, 31 января. Экс-президент США Дональд Трамп прекратил сотрудничество с пятью адвокатами, которые разрабатывали стратегию защиты в рамках процедуры по его импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила телекомпания CNN.

Источник: AP 2020

Ранее агентство Reuters информировало, что Бутч Бауэрс, возглавлявший группу юристов бывшего американского лидера, и Дебора Барбье больше не входят в команду адвокатов Трампа. Собеседник агентства добавил, что решение о прекращении сотрудничества было обоюдным.

По данным CNN, Джонни Гэссер, Грег Харрис и Джошуа Говард, ранее присоединившиеся к юридической команде бывшего президента, также покинули ее.

Как отмечает телекомпания, причиной разногласий могло стать стремление Трампа сосредоточить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы якобы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как срок полномочий президента истек.

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В понедельник представители Палаты представителей Конгресса США, контролируемой Демократической партией, передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа, которая была одобрена 13 января. Трамп стал первым в истории страны президентом, которому дважды объявили импичмент.

Статья обвинения в резолюции всего одна — подстрекательство к мятежу. Процедура была инициирована из-за высказываний, допущенных экс-президентом 6 января.

В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Сам процесс по импичменту начнется после 8 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей, так называемые управляющие импичмента, будут выступать в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных. Председателем процесса станет сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт).

Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.

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