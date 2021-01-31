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11:03 (мск), источник: Известия

CNN узнал о просьбе ФБК к Байдену ввести санкции против россиян

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении как минимум восьми россиян из окружения президента России Владимира Путина. Об этом 30 января сообщил американский телеканал CNN.

Источник: AFP 2020

Письмо американскому лидеру поступило в минувшую пятницу, в нем более расширенный список и имена 35 россиян, восемь из которых в так называемом «приоритете». Сам список разделен на три группы, при этом семь человек из них уже попали под санкции США.

Подписал письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. По его словам, фонд призывает Вашингтон оказать давление на российские власти с целью освободить блогера Алексея Навального.

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«Мы не хотели обнародовать этот список до тех пор, пока не составим на них полное досье. Но после ареста его [Навального] мы знали, что должны действовать», — сказал Ашурков американским журналистам.

По его словам, команда Навального планирует подать такой же запрос в Европейский Союз и правительство Великобритании.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. Как объяснили в ведомстве, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом блогер неоднократно был предупрежден о том, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине. Официальных подтверждений того, что он восстанавливает здоровье блогер не предоставил.

О решении вернуться в Россию он сообщил 13 января. При этом ФСИН предупредила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. При этом Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники специальных служб Германии. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал блогера на 30 суток.

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