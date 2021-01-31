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14:28 (мск), источник: Известия

Песков назвал продление ДСНВ успехом думающего человечества

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) — это успех думающего человечества. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: AP 2020

Также он подчеркнул, что «эта тема волновала всех», поэтому достигнутый результат также можно считать успехом российской дипломатии и лично президента России Владимира Путина, который смог донести, что ДСНВ остался единственным документом, сдерживающим под контролем стратегический наступательный потенциал Москвы и Вашингтона.

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«И, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента [РФ Владимира Путина], который аргументировано говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», — заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей 31 января на «России 1».

В тоже время представитель Кремля подчеркнул и политическую волю новой администрации США, которую она проявила при принятии такого решения. Именно это в первую очередь, по его словам, позволило стремительно согласовать вопрос о СНВ-3.

«Более того, они даже сформулировали предложение в пять лет», — отметил он.

Он назвал это «очень хорошим предложением, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны».

При этом, несмотря на очевидный успех в продлении ДСНВ, Песков отметил, что на рациональный подход Вашингтона по чувствительным вопросам, затрагивающим отношения США и РФ, можно надеяться, но ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным моментам не стоит.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

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На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Договор между Москвой и Вашингтоном продлевается на пять лет — до 5 февраля 2026 года без дополнительных условий.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок должен был истечь в феврале 2021 года. При этом Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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