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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

США осудили «жесткую тактику» в отношении протестующих в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за их «жесткую» реакцию на протесты по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Источник: AFP 2020

«США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов уже вторую неделю подряд», — заявил господин Блинкен. «Мы вновь призываем Россию освободить тех, кто задержан за демонстрацию своих прав, включая Алексея Навального», — сказал госсекретарь США.

Тем временем в посольстве США в России на фоне проходящих акций призвали власти соблюдать международные обязательства в области прав человека.

«Российские власти превентивно задержали активистов и журналистов и перекрыли центр Москвы. Имеются сообщения о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Россия должна уважать международные обязательства в области прав человека», — заявила представитель посольства Ребекка Росс. Она также призвала российские власти уважать свободу прессы.

Сегодня, 31 января, в России проходят очередные несанкционированные акции в поддержку господина Навальные. Первые прошли в субботу, 23 января. В воскресенье пока сообщается о более 2 тыс. задержанных.

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