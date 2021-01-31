США осудили «жесткую тактику» в отношении протестующих в России

«США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов уже вторую неделю подряд», — заявил господин Блинкен. «Мы вновь призываем Россию освободить тех, кто задержан за демонстрацию своих прав, включая Алексея Навального», — сказал госсекретарь США.
Тем временем в посольстве США в России на фоне проходящих акций призвали власти соблюдать международные обязательства в области прав человека.
«Российские власти превентивно задержали активистов и журналистов и перекрыли центр Москвы. Имеются сообщения о сотнях протестующих, задержанных сегодня. Россия должна уважать международные обязательства в области прав человека», — заявила представитель посольства Ребекка Росс. Она также призвала российские власти уважать свободу прессы.
Сегодня, 31 января, в России проходят очередные несанкционированные акции в поддержку господина Навальные. Первые прошли в субботу, 23 января. В воскресенье пока сообщается о более 2 тыс. задержанных.