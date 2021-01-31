18:48 (мск), источник: ТАСС
В СБУ заявили о срыве попытки уничтожить мощности завода «Мотор Сич»
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят проверку предприятия.
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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверку предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», где обнаружены факты подготовки к уничтожению производственных мощностей. Об этом в воскресенье говорится в сообщении спецслужбы.
«СБУ проводит санкционированные судом
В СБУ считают, что со стороны
В пятницу офис президента Украины опубликовал приложения к указу Владимира Зеленского о введении новых санкций против юридических и физических лиц. В список попала и китайская компания Skyrizon — инвестор «Мотор Сич», а также ее ключевой акционер, гражданин Китая Ван Цзин. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала с Украины, запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, и прочие ограничительные меры.
О компании
«Мотор Сич» — один из крупнейших в Европе производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев прекратил
Китайские инвесторы приобрели в 2016 году 56% акций ПАО «Мотор Сич». Однако СБУ тогда наложила арест на акции. По информации инвесторов, в течение трех лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. Ущерб от сложившейся ситуации они оценивают более чем в $3,5 млрд. В начале августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в компании.