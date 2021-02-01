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11:04 (мск), источник: РБК

Социальные сети обязали удалять мат

Социальные сети более не должны допускать распространения публикаций, где есть нецензурная брань. Блокировать незаконные публикации соцсети обязали в течение суток.

Источник: Reuters

Вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью. Законопроект был одобрен Госдумой в конце прошлого года, его текст опубликован в электронной базе данных.

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В соответствии с поправками социальные сети должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. Под это определение подпадают материалы, содержащие нецензурную брань.

Также закон запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, оправдывают терроризм или призывают к нему, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие. К недопустимому контенту также относятся статьи, содержащие информацию об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя.

Кроме того, запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения в неприличной форме, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».

Решение о блокировке соцсеть должна принять в течение суток с момента выявления запрещенных материалов, в спорных ситуациях ее представитель может обратиться в Роскомнадзор.

В целях мониторинга Роскомнадзор должен создать реестр соцсетей. В него включают сайты с суточной посещаемостью на территории России более 500 тыс. человек, на которых пользователи создают персональные страницы и обмениваются сообщениями. При этом сайт может быть удален из реестра, если количество посещений в сутки станет ниже указанного в законе значения.

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РБК направил запросы в Роскомнадзор, Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Представитель Роскомнадзора не ответил на запрос РБК.

Санкции для соцсетей за отказ удалить запрещенный контент предусмотрены другим законом — об ограничении доступа к запрещенной информации, вступившем в силу 10 января. За невыполнение требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента социальную сеть могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб.

Вместе с тем автор законопроекта, депутат Сергей Боярский говорил, что поправка, обязывающая социальные сети с 1 февраля выявлять и блокировать противоправный контент, не направлена на полный запрет нецензурной лексики в соцсетях.

По словам Боярского, разработчики понимают невозможность блокировки всей ненормативной лексики из постов и комментариев в соцсетях. «Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять», — заявил Боярский (цитата по ТАСС). «Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования», — утверждал он в ходе обсуждения поправки в Госдуме.

В то же время депутат Хинштейн, который возглавляет комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи говорил, что употребление ненормативной лексики само по себе может стать основанием для поверки на предмет оскорблений. «Если кто-то посчитает, что-то или иное исполнение, выступление, текст с использованием ненормативной лексики кого-то оскорбляет, безотносительно нашей сегодняшней обсуждаемой инициативы, это уже будет являться основанием для проверки», — отмечал Хинштейн.

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