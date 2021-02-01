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03:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Правящая партия Мьянмы сообщила о задержании президента и лидера партии

Неизвестные задержали лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» и фактическую главу правительства Аун Сан Су Чжи, а также президента страны Вина Мьина, передает Reuters заявление представителя партии.

Источник: AFP 2020

«Я хотел бы сказать людям, чтобы они не реагировали сгоряча и поступали в соответствии с законом», — сказал пресс-секретарь партии.

Представитель партии отметил, что сам ожидает задержания.

Трансляция ТВ и радио в стране прервалась, сообщила государственная телерадиокомпания MRTV в Facebook. Компания сослалась на технические неполадки.

Сообщение о задержании появились на фоне политического кризиса, наставшего после выборов в парламент в ноябре 2020 года.

По данным ЦИК Мьянмы, «Национальная лига за демократию» получила 396 мест в парламенте и право сформировать правительство. «Партия солидарности и развития Союза», которую поддерживают военные, получила 33 места. После этого военные начали заявлять о махинациях во время голосования, а командующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн заявил о возможности отменить действие Конституции страны.

В январе вооруженные силы назвали необоснованными сообщения о готовящемся захвате власти в Мьянме. Агентство Associated Press накануне отмечало, что на улицах городов Мьянмы замечено скопление военной техники.

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