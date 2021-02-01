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09:14 (мск), источник: ТАСС

Медведев рассказал, что привился от коронавируса

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

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Источник: AP 2020

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

«Вакцинация — это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит — как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, — и от целого ряда других причин)», — отметил зампред СБ. «Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо», — уверен Медведев.

Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация. «Очень спокойно. Без последствий, — рассказал зампред Совбеза. — Но это тоже индивидуальная история».

Как пережить пандемию

Говоря о том, как все мы переживаем непростой период пандемии, Медведев отметил, что, по его мнению, «все мы испытываем одни и те же неприятности».

«В чем они заключаются? В том, что гораздо меньше стало общения, контактов. Необходимо постоянно проверяться для того, чтобы понять, что со здоровьем происходит», — сказал он, признав, что «пандемия не способствует развитию человеческих контактов».

Зампред Совбеза также признался, что его семья ведет такой же образ жизни: «меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок».

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