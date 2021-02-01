В Мьянме произошел военный переворот

Военные Мьянмы задержали избранное руководство страны во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ввели чрезвычайное положение сроком на один год. Решение о введении чрезвычайного положения было принято из-за фальсификаций на парламентских выборах в ноябре 2020 года, отмечается в заявлении, зачитанном по армейскому телеканалу, сообщило Reuters.
Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аунг Хлайна. После окончания режима чрезвычайного положения и проведения повторных выборов военные планируют передать власть новому правительству.
Ранее пресс-секретарь правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» (НЛД) Мьо Ньинта сообщил о задержании президента страны Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, которая занимает посты государственного советника и главы МИД республики, но фактически является руководителем страны. Одновременно «были схвачены» другие высокопоставленные представители правящей партии.
Агентство отмечает, что в целом в Мьянме сохраняется спокойная обстановка. Но интернет и телефонная связь работают с перебоями, отключено телевидение. Посольство России в Мьянме рекомендовало российским гражданам принять все необходимые меры предосторожности, в том числе исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей и запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. «Просим воздержаться производить фото- и видеосъемку военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также больших скоплений людей», — отмечается в заявлении дипмиссии.
Военный переворот произошел за несколько часов до первого заседания парламента, который был созван по результатам выборов 8 ноября 2020 года. В результате выборов партия НЛД набрала 83% голосов и получила 396 из 476 мест, что позволило ей сформировать правительство во главе с Аун Сан Су Чжи еще на пять лет. Поддерживаемая военными «Союзная партия солидарности и развития» получила только 33 места.
Военные назвали результаты выборов сфальсифицированными и призвали к расследованию. Но избирательная комиссия не нашла доказательств в поддержку заявлений о мошенничестве.
За 10 дней до военного переворота в Мьянме с официальным визитом побывал министр обороны России Сергей Шойгу. 22 января он провел переговоры с главнокомандующим вооруженными силами республики. В ходе визита был подписан контракт на поставку в Мьянму российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и беспилотников «Орлан-10Е».