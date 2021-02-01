В Кремле оценили прошедшие несанкционированные акции

13:14 (мск), источник: Известия
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«Речь идет о незаконных акциях, естественно, полиция и принимает меры против участников этих незаконных акциях, отсюда количество задержанных», — сказал Песков.
Он отметил, что в ходе несогласованных акций было достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Каждый эпизод с жесткими действиями полиции, по его словам, нужно рассматривать по отдельности и общей тенденции в данном случае нет.
«Что касается других людей, то еще раз можно только повторить тезис о доступности всего инструментария высказывания свой точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования нелегитимных акций в это цели», — подчеркнул Песков.
На вопрос о том, видел ли президент ролики, на которых полиция применяла силу к протестующим, Песков отметил, что глава государства «не может просматривать каждое видео, которое записано в ходе незаконных акций». Необходимо, по словам
«Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, полицейских, агрессивного поведения по отношению к ним, что абсолютно непозволительно», — добавил Песков.
Песков также упомянул о том, что незаконные акции прошли во многих городах Европы. Как следствие, по его мнению, для сотрудников правоохранительных органов 31 января выдалось неспокойным, им пришлось много работать, чтобы обеспечить правопорядок.
Ранее в этот же день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях. По его мнению, правовую оценку подобным действиям должны давать правоохранительные органы.
29 января
Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил 25 января, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.