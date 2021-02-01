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13:14 (мск), источник: Известия

В Кремле оценили прошедшие несанкционированные акции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 февраля прокомментировал ситуацию с задержанием участников незаконных акций, прошедших в городах страны 31 января.

Источник: Известия

«Речь идет о незаконных акциях, естественно, полиция и принимает меры против участников этих незаконных акциях, отсюда количество задержанных», — сказал Песков.

Он отметил, что в ходе несогласованных акций было достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Каждый эпизод с жесткими действиями полиции, по его словам, нужно рассматривать по отдельности и общей тенденции в данном случае нет.

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«Что касается других людей, то еще раз можно только повторить тезис о доступности всего инструментария высказывания свой точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования нелегитимных акций в это цели», — подчеркнул Песков.

На вопрос о том, видел ли президент ролики, на которых полиция применяла силу к протестующим, Песков отметил, что глава государства «не может просматривать каждое видео, которое записано в ходе незаконных акций». Необходимо, по словам пресс-секретаря, разбирать каждый конкретный случай, а не оценивать кадры.

«Мы с вами также видели огромное количество кадров нападения на омоновцев, полицейских, агрессивного поведения по отношению к ним, что абсолютно непозволительно», — добавил Песков.

Песков также упомянул о том, что незаконные акции прошли во многих городах Европы. Как следствие, по его мнению, для сотрудников правоохранительных органов 31 января выдалось неспокойным, им пришлось много работать, чтобы обеспечить правопорядок.

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Ранее в этот же день зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в период пандемии неприемлемо призывать выходить народ на улицы в политических целях. По его мнению, правовую оценку подобным действиям должны давать правоохранительные органы.

29 января пресс-служба МВД России предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил 25 января, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

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