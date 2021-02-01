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17:21 (мск), источник: ТАСС

В Минздраве рассказали, в каких случаях пьяных будут помещать в вытрезвители

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помещение в состоянии сильного опьянения в вытрезвители будет производиться только в случае, когда человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Источник: РИА "Новости"

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей, — специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи.
пресс-служба Минздрава РФ

В Минздраве также отметили, что решение о создании вытрезвителей принимает субъект РФ с учетом региональной потребности. В некоторых регионах такие учреждения уже работают.

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«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — добавили в пресс-службе.

Как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тыс. граждан (в основном в трудоспособном возрасте). В том числе от переохлаждения на улицах умирает 8−10 тыс. человек. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 год, возросло на 34,9% (в 2017 году — 352 062, в 2018 году — 326 269).

По данным правоохранительных органов, упразднение в свое время медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране. В некоторых субъектах России уже существуют специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.

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