22:38 (мск), источник: РБК
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
Уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний по России в 32 регионах. Об этом сообщила
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«В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского», — сказала она.
Голикова также отметила, что в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. Так, за 2020 год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Годом ранее показатель составил 84%, сообщали в Роспотребнадзоре.
По данным Роспотребнадзора, в последние годы в России отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ. В частности, в январе—октябре 2020 года в России зарегистрировали на четверть меньше новых случаев ВИЧ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 49,9 тыс. случаев против 65,7 тыс. соответственно. Большую часть новых заразившихся составили россияне в возрасте от 30 до 49 лет — таких было 70,9%. Обследовались на
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