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22:38 (мск), источник: РБК

Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ

Уровень заболеваемости ВИЧ превышает средний по России в 32 регионах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. В ряде регионов уровень заболеваемости ВИЧ в 2020 году превысил средний по стране. В частности, в Кемеровской области показатель оказался в три раза больше.

Источник: РИА "Новости"

«В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского», — сказала она.

Вице-премьер напомнила, что по России средний показатель заболеваемости ВИЧ составляет 40,77 на 100 тыс. населения. В то же время в Башкирии он составил 41,7, а в Кемеровской области — 128,92.

Голикова также отметила, что в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. Так, за 2020 год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Годом ранее показатель составил 84%, сообщали в Роспотребнадзоре.

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По данным Роспотребнадзора, в последние годы в России отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ. В частности, в январе—октябре 2020 года в России зарегистрировали на четверть меньше новых случаев ВИЧ по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 49,9 тыс. случаев против 65,7 тыс. соответственно. Большую часть новых заразившихся составили россияне в возрасте от 30 до 49 лет — таких было 70,9%. Обследовались на ВИЧ-инфекцию более 28,3 млн россиян.

В октябре 2020 года главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус заявил, что в России установился стабильный уровень прироста числа зараженных ВИЧ-инфекцией, что можно считать выходом на плато заболеваемости.

Однако с ним не согласился академик РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИДа Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Чтобы страна вышла на плато, у нас должно регистрироваться столько же ВИЧ-инфицированных, сколько умирает от СПИДа и просто их умирает. Конечно, этого, по счастью, не наблюдается. Но даже по тем скромным данным, которые публикует Минздрав, в прошлом году прибавилось 80 тыс. новых случаев, по данным Роспотребнадзора, больше 90 тыс. новых случаев, а умерли порядка 30 тыс. человек», — отметил он в разговоре с РБК.

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