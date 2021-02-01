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19:29 (мск), источник: Forbes

Испания приступила к пилотному проекту внедрения 4-дневной рабочей недели

В Испании началась разработка деталей пилотного проекта по переводу предприятий на 4-дневную рабочую неделю. Правительство одобрило испытания, в рамках которых компаниям предлагают финансовую помощь в случае, если они добровольно переведут персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Министерства промышленности, торговли и туризма Испании и представители левоцентристской партии Mas Pais начали проработку деталей пилотного проекта по переводу предприятий на 4-дневную, или 32-часовую рабочую неделю, с сохранением зарплаты сотрудников, сообщила газета El Confidencial. В ходе рабочих консультаций должен быть разработан план помощи компаниям, «которые хотят в рамках социального диалога повысить свою производительность, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить здоровье своих сотрудников за счет сокращения рабочего дня».

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Рабочие консультации начались после того, как правительство Испании в конце прошлой недели одобрило пилотный проект, доказывающий преимущества четырехдневной рабочей недели. В рамках испытания правительство выделит €50 млн для помощи компаниям, которые добровольно согласятся перевести персонал на 32-часовую рабочую неделю без сокращения заработной платы. Эти средства предполагается получить из суммы в €140 млрд, которые приходятся на долю Испании в европейских фондах на борьбу с COVID-19, отмечает газета Cuatropoder.

Деньги будут выдаваться участникам «клинических испытаний» (так в правительстве называют пилотный проект) в виде прямой помощи. Одно из главных требований к участникам пилотного проекта — уменьшить количество рабочих часов в неделю до 32 без снижения заработной платы. Сокращение рабочей недели до четырех 10-часовых рабочих дней для участия в проекте не подходит.

Совладелец ресторанов La Francachela в Мадриде Мария Альварес не считает меру по переходу на 4-дневную рабочую неделю «безумной». Ее внедрение в своих ресторанах она объяснила пандемией коронавируса. Сокращение рабочей недели, по ее словам, не только дало очень хорошие результаты, но и способствовало более безопасной организации труда на фоне ограничений. «Нам нужны большие меры и отличные идеи, чтобы выйти из кризиса», — заявила она изданию Cuatropoder.

Андрей Злобин

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