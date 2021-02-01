Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию главы государства.
Ранее в этот день Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Также 1 февраля Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров.
Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров 4 января.
Путин отметил, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4−4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.