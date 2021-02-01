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22:10 (мск), источник: Известия

Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство России 1 февраля сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, соответствующие предложения подготовлены.

Источник: Известия

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию главы государства.

Ранее в этот день Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Также 1 февраля Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров.

Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров 4 января.

Путин отметил, что в 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4−4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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