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00:36 (мск), источник: РБК

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

Российские власти приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его продлили до середины февраля. Прямого авиасообщения между странами нет уже больше месяца, причиной тому стал «британский» штамм коронавируса COVID-19.

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Источник: Reuters

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией», — говорится в сообщении.

Ограничение на полеты продлили до 23:59 мск 16 февраля.

Авиасообщение между Россией и Британией было временно приостановлено с 22 декабря до 6 января на фоне сообщений об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса, который выявили в Великобритании. Позднее запрет на полеты был несколько раз продлен. Сперва его продлили до 12 января, а затем — до 1 февраля.

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Англии в начале декабря. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что он на 50−70% заразнее ранее известных мутаций SARS-CoV-2. При этом в организации заверили, что новый штамм не приводит к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее.

С начала декабря «британский» штамм выявили в нескольких десятках стран. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России он был впервые обнаружен в конце 2020 года у человека, вернувшегося из Великобритании.

Главный санитарный врач отметила, что существующие ПЦР-тесты выявляют этот штамм наравне с предыдущими, а российские вакцины дают от него иммунитет. Говоря о мутациях COVID-19, она заявила, что Роспотребнадзор пока не зафиксировал распространения на территории страны «британского» штамма. Для того чтобы понять, циркулирует он по России или нет, специалисты проводят большое количество исследований, которые называются секвенированием, уточнила Попова.

Вместе с тем она отметила, что российские ученые обнаружили почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса COVID-19, однако все они являются нейтральными. «Эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм», — заключила она.

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