10:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Массовики-идейники
В российских школах появятся
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Появление студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах. За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента.
Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила «Ъ», что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.
О том, что уже в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, выступая в Совете федерации 27 января. По его словам, такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах, и уже с 1 марта ставки
По словам осведомленного источника «Ъ», близкого к АП, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (является соорганизатором конкурса вместе с Минпросвещения), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Исполнительный директор РДШ — 33-летняя Ирина Плещева, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши». По данным «Ъ», Плещева взаимодействует с президентским управлением по общественным проектам. Напомним, РДШ было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». Часть экспертов тогда сравнили РДШ с советской пионерской организацией.
Советовать советник будет не только директору, но и ученикам:.
Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов.
Министр Сергей Кравцов, выступавший перед сенаторами через несколько дней после несанкционированной акции сторонников Навального 23 января, тоже упомянул «недавние события», которые, с его точки зрения, показали, как важна тема воспитания. «Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?» — риторически спрашивал глава Минпросвещения. Правда, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко упрекнула докладчика:
Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, и у нас все будет хорошо с воспитанием? Это очень поверхностный и неправильный подход.
В
Ирина Плещева подтвердила «Ъ», что ключевой задачей для воспитателей будет именно общение с молодежью: «Я уже несколько месяцев работаю
По ее словам, воспитатель должен знать, чем живут современные дети: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх». Советникам предстоит интегрировать детей «в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений», продолжает Плещева, причем специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых
Сама Ирина Плещева продемонстрировала знание языка и владение социальными сетями накануне 23 января. Она написала, что люди выходят на улицы, когда их не понимают, и их «ощущение важности и значимости разобьется не об ОМОН»:
Это произойдет на следующий день. Когда придут светлые парни и запилят все, что ты знаешь, начнут долбить за георгиевские ленты 9 мая и за то, что не забил на деда, который воевал… И вот тогда ты, может быть, и допрешь, что заруинить можно все, а изменить можно только свою, так ненавистную тебе, но СВОЮ страну. Не пытайся ее расфигачить, пытайся изменить.
Источник «Ъ», близкий к АП, говорит, что тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах» и внутриполитический блок намерен активизировать «все текущие проекты по этой теме».
После митингов 23 января собеседник «Ъ» в АП утверждал, что активного участия «молодняка» в протестах удалось не допустить благодаря родительскому сообществу.
О необходимости более плотной работы со школьниками во внутриполитическом блоке АП задумались еще после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве. Тогда среди протестующих впервые оказалось много старшеклассников и студентов. «Ответ» АП до сих пор строился в основном на «вовлечении молодежи в полезную деятельность» и ранней профориентации, говорит источник «Ъ», участвующий в разработке подобных проектов: по его словам, в Кремле исходили из того, что в митингах участвует «бесхозная молодежь» и те, кто ищет виноватых в своих «экзистенциальных проблемах».
Советники по воспитанию в школе необходимы, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:
Сейчас нет серьезного диалога внутри общества с подрастающим поколением — мы срываемся в неконструктивную критику, в протесты, вместо того чтобы выстроить конструктивный диалог». Но такие воспитатели должны иметь необходимую квалификацию, а «серьезной подготовки сейчас нет.
«Еще важен вопрос доверия ребят таким сотрудникам — насколько дети могут быть откровенными, насколько их мнения должны быть защищены. Но в том, что такой диалог нужен, я не сомневаюсь», — говорит Абанкина.
«Если предполагается, что в школы придут
По его мнению, речь идет скорее об имитации контроля «политизированности школьников» и об «очередной кампании ради кампании» без особых последствий для подростков. Он напоминает, что за последние несколько лет в школах были сокращены ставки психологов, завучей и других специалистов, прямо отвечавших в том числе и за воспитательную работу. Психолог Людмила Петрановская называет инициативу смешной: «Не представляю, какая у них цель: чтобы отговаривали ходить на митинги или чтобы поучал? В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется
Андрей Винокуров, Анна Васильева