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10:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Массовики-идейники

В российских школах появятся советники-воспитатели.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Появление студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о том, как еще усовершенствовать воспитательную работу с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах. За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента.

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Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева пояснила «Ъ», что будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.

О том, что уже в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, выступая в Совете федерации 27 января. По его словам, такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пилотных регионах, и уже с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

По словам осведомленного источника «Ъ», близкого к АП, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (является соорганизатором конкурса вместе с Минпросвещения), которое курируется внутриполитическим блоком АП. Исполнительный директор РДШ — 33-летняя Ирина Плещева, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении «Наши». По данным «Ъ», Плещева взаимодействует с президентским управлением по общественным проектам. Напомним, РДШ было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и «формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». Часть экспертов тогда сравнили РДШ с советской пионерской организацией.

Советовать советник будет не только директору, но и ученикам:.

Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов.
— источник “Ъ”

Министр Сергей Кравцов, выступавший перед сенаторами через несколько дней после несанкционированной акции сторонников Навального 23 января, тоже упомянул «недавние события», которые, с его точки зрения, показали, как важна тема воспитания. «Каким образом дети будут достигать поставленных целей? Что и в какой момент жизни может повлиять на их мировоззрение? Как предотвратить возможность оказания деструктивного влияния на детей?» — риторически спрашивал глава Минпросвещения. Правда, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко упрекнула докладчика:

Вот сейчас мы во всех школах введем советника директора по воспитательной работе, и у нас все будет хорошо с воспитанием? Это очень поверхностный и неправильный подход.


В пресс-службе Минпросвещения пояснили «Ъ», что принять участие в конкурсе «Навигаторы детства» смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов. Предполагается, что финансирование будет идти через ФГБУ «Росдетцентр» (структура, подведомственная РДШ). Первая программа обучения советников-воспитателей пройдет на базе МДЦ «Артек» с марта по август 2021 года. Она рассчитана на 106 часов, организаторы конкурса предполагают, что через нее пройдут порядка 2500 человек. Отметим, что всего в России более 40 тыс. школ.

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Ирина Плещева подтвердила «Ъ», что ключевой задачей для воспитателей будет именно общение с молодежью: «Я уже несколько месяцев работаю педагогом-организатором в одной из школ Подмосковья и на собственном опыте знаю, что основная проблема в школах — это нехватка времени для общения».

По ее словам, воспитатель должен знать, чем живут современные дети: «Нужно знать язык и мемы, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх». Советникам предстоит интегрировать детей «в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений», продолжает Плещева, причем специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на несанкционированных акциях: «Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ». Ирина Плещева считает, что советники смогут транслировать представителям власти запрос школьников на то, чтобы с их мнением считались.

Сама Ирина Плещева продемонстрировала знание языка и владение социальными сетями накануне 23 января. Она написала, что люди выходят на улицы, когда их не понимают, и их «ощущение важности и значимости разобьется не об ОМОН»:

Это произойдет на следующий день. Когда придут светлые парни и запилят все, что ты знаешь, начнут долбить за георгиевские ленты 9 мая и за то, что не забил на деда, который воевал… И вот тогда ты, может быть, и допрешь, что заруинить можно все, а изменить можно только свою, так ненавистную тебе, но СВОЮ страну. Не пытайся ее расфигачить, пытайся изменить.

Источник «Ъ», близкий к АП, говорит, что тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах» и внутриполитический блок намерен активизировать «все текущие проекты по этой теме».

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После митингов 23 января собеседник «Ъ» в АП утверждал, что активного участия «молодняка» в протестах удалось не допустить благодаря родительскому сообществу.

О необходимости более плотной работы со школьниками во внутриполитическом блоке АП задумались еще после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве. Тогда среди протестующих впервые оказалось много старшеклассников и студентов. «Ответ» АП до сих пор строился в основном на «вовлечении молодежи в полезную деятельность» и ранней профориентации, говорит источник «Ъ», участвующий в разработке подобных проектов: по его словам, в Кремле исходили из того, что в митингах участвует «бесхозная молодежь» и те, кто ищет виноватых в своих «экзистенциальных проблемах».

Советники по воспитанию в школе необходимы, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина:

Сейчас нет серьезного диалога внутри общества с подрастающим поколением — мы срываемся в неконструктивную критику, в протесты, вместо того чтобы выстроить конструктивный диалог». Но такие воспитатели должны иметь необходимую квалификацию, а «серьезной подготовки сейчас нет.

«Еще важен вопрос доверия ребят таким сотрудникам — насколько дети могут быть откровенными, насколько их мнения должны быть защищены. Но в том, что такой диалог нужен, я не сомневаюсь», — говорит Абанкина.

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«Если предполагается, что в школы придут какие-то новые люди, то ничего кроме смеха они не вызовут: ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с посторонней тетей», — возражает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

По его мнению, речь идет скорее об имитации контроля «политизированности школьников» и об «очередной кампании ради кампании» без особых последствий для подростков. Он напоминает, что за последние несколько лет в школах были сокращены ставки психологов, завучей и других специалистов, прямо отвечавших в том числе и за воспитательную работу. Психолог Людмила Петрановская называет инициативу смешной: «Не представляю, какая у них цель: чтобы отговаривали ходить на митинги или чтобы поучал? В любом случае среднестатистический школьник, который интересуется общественно-политическими вопросами, умнее гипотетических людей, придумавших это. Дети в любом случае придумают, как их обстебать».

Андрей Винокуров, Анна Васильева

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