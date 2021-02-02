Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 февраляРазорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама, капитуляция немцев под Сталинградом и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Джо Байден вступил в должность президента США
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
02:50 (мск), источник: Известия

РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

Россия приостановила переговоры с Чили о размещении станции системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Об этом 2 февраля сообщил гендиректор «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Источник: Reuters

«В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен», — приводит его слова ТАСС.

Савельев отметил, что в Чили отсутствует уполномоченный орган по реализации межправительственного соглашения по космосу. При этом сроки создания национального космического агентства не обозначены, а в преддверии выборов президента Чили они «могут быть значительно отодвинуты».

Ранее, в мае 2020 года, стало известно, что запуск первого российского специализированного спутника для космического сегмента контроля за мусором в пространстве около Земли запланирован на 2027 год. Такие аппараты войдут в систему мониторинга околоземного пространства «Млечный путь», которая станет развитием АСПОС ОКП.

При развитии АСПОС ОКП задействуют элементы искусственного интеллекта. К 2025 году будет расширен наземный сегмент — число телескопов увеличится с 36 до 65. Оптические наземные средства мониторинга зависят от состояния атмосферы и не имеют глобального охвата.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается
Падение российской экономики оказалось сильнейшим за 11 лет
Кабмин подготовил индексацию пенсий работающих пенсионеров
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
Минздрав назвал условие отправки пьяных в вытрезвители
Трейдеры-любители против Уолл-стрит: стоимость серебра взлетела
Hi-Tech
Мыться при включенной стиральной машине нельзя. И вот почему Объясняют эксперты
Кино
82-летний Збруев прокомментировал новости о своей госпитализации У актера подозревают коронавирусную инфекцию
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Гарантия антител: сколько будет работать вакцина от Covid-19
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Его знают и любят зрители. А вот кто жена актера
У Майкла Джексона осталось трое детей: фото
Красивый? Теперь посмотри на жену и ребенка
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь