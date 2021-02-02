Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
21Скончался Василий Лановой
28Инаугурации прошлого
05:00 (мск), источник: Известия

Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной

Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной. Об этом 2 февраля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Источник: Известия

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности», — приводит его слова «РИА Новости».

Краткосрочная электронная виза в России должна была начать действовать с 1 января нынешнего года. Однако из-за пандемии коронавируса их оформление было приостановлено до особого распоряжения правительства России. По данной визе в РФ смогут въезжать граждане 52 государств, в частности, Китая, Японии, Индии и Турции.

Читайте также
Полет формальный: какие страны открыты для россиян

«Хотел бы подчеркнуть, что сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств. Таким образом, мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», — добавил Волынкин.

Ранее, 29 января, стало известно, что несколько пропускных пунктов в Карелии на границе с Финляндией будут выдавать электронные визы иностранным гражданам, въезжающим на территорию России.

Аналогичные пилотные проекты запущены в Калининграде, Владивостоке, Петербурге и Ленинградской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
Госдеп пообещал Украине активную военную и экономическую помощь
Кабмин подготовил индексацию пенсий работающих пенсионеров
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля орбиты Земли
Число преступлений с картами в России выросло в 5,5 раза
Трейдеры-любители против Уолл-стрит: стоимость серебра взлетела
Gnezdo.ru
Вот для чего в СССР использовали стеклянные шарики
30 кадров до и после наложения эффектов
Вот почему Гитлер проиграл свою войну Союзу
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Hi-Tech
Мыться при включенной стиральной машине нельзя. И вот почему Объясняют эксперты
Кино
82-летний Збруев прокомментировал новости о своей госпитализации У актера подозревают коронавирусную инфекцию
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Кристина Орбакайте показала дочку — свою копию Новый снимок певицы растрогал ее поклонников
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Новости партнеров
Все о прививках против COVID-19: москвичи делятся опытом
Избежать осложнений: врач – о прививках для групп риска
Что произойдет, если сделать прививку человеку с COVID-19
Гарантия антител: сколько будет работать вакцина от Covid-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь