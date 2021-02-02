05:00 (мск), источник: Известия
Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной
Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной. Об этом 2 февраля заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
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«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности», — приводит его слова «РИА Новости».
Краткосрочная электронная виза в России должна была начать действовать с 1 января нынешнего года. Однако
«Хотел бы подчеркнуть, что сейчас на основании международных договоров, заключенных с иностранными государствами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан еще 60 иностранных государств. Таким образом, мы ожидаем, что после снятия ранее установленных правительством РФ ограничений на въезд в Россию граждане уже 112 государств будут иметь возможность въезжать в Российскую Федерацию без необходимости оформлять бумажную визу в паспорт», — добавил Волынкин.
Ранее, 29 января, стало известно, что несколько пропускных пунктов в Карелии на границе с Финляндией будут выдавать электронные визы иностранным гражданам, въезжающим на территорию России.
Аналогичные пилотные проекты запущены в Калининграде, Владивостоке, Петербурге и Ленинградской области.