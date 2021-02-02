Госдеп пообещал Украине активную военную и экономическую помощь

«Он (госсекретарь.— “Ъ”) пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — говорится в заявлении Госдепартамента. В телефонном разговоре также обсуждалось дипломатическое решение вопроса «о российской агрессии на востоке Украины и в Крыму».
Блинкен заявил, что Вашингтон «уделяет приоритетное внимание» суверенитету, целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.
Разговор с госсекретарем прокомментировал в Twitter господин Кулеба: «В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день».
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден знает Украину лучше, чем Дональд Трамп. Он сказал об этом в декабре 2020 года. По его мнению, Байден понимает отличия России и Украины.