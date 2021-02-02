Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
22Быт советских студентов
04:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп пообещал Украине активную военную и экономическую помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны договорились «начать новый день» в отношениях. 1 февраля господин Блинкен и господин Кулеба поговорили по телефону.

Источник: Reuters

«Он (госсекретарь.— “Ъ”) пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине», — говорится в заявлении Госдепартамента. В телефонном разговоре также обсуждалось дипломатическое решение вопроса «о российской агрессии на востоке Украины и в Крыму».

Блинкен заявил, что Вашингтон «уделяет приоритетное внимание» суверенитету, целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

Разговор с госсекретарем прокомментировал в Twitter господин Кулеба: «В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден знает Украину лучше, чем Дональд Трамп. Он сказал об этом в декабре 2020 года. По его мнению, Байден понимает отличия России и Украины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков: с хулиганами и провокаторами не может быть диалога
Депутат Госдумы взял рекордную взятку в истории России
Кабмин подготовил индексацию пенсий работающих пенсионеров
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
Число преступлений с картами в России выросло в 5,5 раза
Ученые прогнозируют вспышку гриппозной инфекции будущей зимой
Минздрав назвал условие отправки пьяных в вытрезвители
Страны Евросоюза выборочно закрывают границы
Hi-Tech
Мыться при включенной стиральной машине нельзя. И вот почему Объясняют эксперты
Авто
Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя (видео) Спустя несколько секунд пьяный водитель остановил автомобиль
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Gnezdo.ru
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь