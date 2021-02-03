Мьянма: как Аун Сан Су Чжи была символом борьбы за свободу, но разонравилась Западу
Рано утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме (эта страна ранее была известна как Бирма) и посадили под арест фактического лидера Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей.
Военные Мьянмы посадили под арест фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей | Источник:GETTY IMAGES/BBC
На выборах в ноябре прошлого года возглавляемая Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» набрала достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Генералы объявили выборы подтасованными. Первая сессия нового парламента должна была собраться как раз в понедельник, но армия не дала депутатам возможности начать работу и объявила о переходе всей власти в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.
Мьянма, известная также как Бирма, много лет управлялась военными, пока в 2011 году не начались демократические реформы.
В 2015 году, когда в Мьянме были проведены первые за 25 лет свободные конкурентные выборы, Аун Сан Су Чжи одержала на них триумфальную победу и не заняла президентский пост лишь потому, что ее дети имеют иностранное гражданство.
Она считалась иконой демократии, проведя долгие годы под домашним арестом за то, что открыто бросала вызов безжалостным генералам. И она по-прежнему пользуется огромной популярностью у буддистского большинства населения Мьянмы.
Однако в мире ее репутация оказалась сильно подорвана из-за жестокого обращения с представителями мусульманской народности рохинджа.
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С 1989-го по 2010 год Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет, отказываясь покинуть страну, хотя военные хунты предлагали ей эмигрировать без права вернуться.
В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за «выдающийся пример силы бессильного».
Во время правления Барака Обамы США сняли санкции с Бирмы, когда там начались демократические реформы | Источник:AFP 2020
Борьба Аун Сан Су Чжи за демократию и права человека сделала ее мировым символом мирного сопротивления угнетению.
Сейчас ей 75. Ее должность называлась «государственный советник», но все рассматривали ее как неформального главу государства. Президент Мин Мьин был ее верным и близким соратником.
«Не могу оставаться равнодушной»
Аун Сан Су Чжи — дочь героя антиколониальной борьбы генерала Аун Сана. Ее отец был убит накануне провозглашения независимости Мьянмы от Великобритании в 1948 году, когда ей было два года.
В 1960 году она отправилась в Индию со своей матерью Дау Хин Чжи, назначенной послом Мьянмы в Дели. Через четыре года поступила в Оксфордский университет, где изучала философию, экономику и политические науки. Там она познакомилась со своим будущим мужем, британским ученым Майклом Арисом.
Пожив и поработав в Японии и Бутане, она обосновалась в Соединенном Королевстве, чтобы воспитывать двоих сыновей, Александра и Кима. Но о Мьянме, по ее словам, никогда не забывала.
Когда Аун Сан Су Чжи в 1988 году вернулась в Рангун (ныне Янгон), чтобы ухаживать за тяжело больной матерью, страна переживала политические пертурбации.
Тысячи студентов, офисных работников и буддийских монахов вышли на улицы, требуя демократии.
«Как дочь моего отца я не могла остаться равнодушной к происходящему», — заявила она на митинге в Рангуне 26 августа 1988 года. И возглавила выступления против тогдашнего военного правителя, генерала Не Вина.
Под домашним арестом
Вдохновленная примером ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, Аун Сан Су Чжи без устали ездила по стране, всюду собирая митинги и требуя реформ и свободных выборов.
В 2010 году Аун Сан Су Чжи освободили из-под домашнего ареста | Источник:AFP 2020
Но демонстрации были грубо подавлены армией, осуществившей 18 сентября 1988 года военный переворот. В следующем году Аун Сан Су Чжи поместили под домашний арест.
В мае 1990 года военное правительство провело выборы, которые сторонники Аун Сан Су Чжи выиграли со значительным перевесом, однако хунта отказалась признать итоги голосования.
В июле 1995 года Аун Сан Су Чжи освободили из-под домашнего ареста и возобновили его в сентябре 2000-го за то, что она, вопреки запрету покидать столицу, отправилась в город Мандалай.
В мае 2002 года ее снова освободили, и опять арестовали после столкновения между ее сторонниками и проправительственной толпой.
Аун Сан Су Чжи жила в своем доме, но под жестким надзором и охраной. Первые несколько лет она находилась в полной изоляции, потом получила возможность иногда встречаться с однопартийцами и иностранными дипломатами. К ней не допускали сыновей и мужа, который скончался в Британии от рака в марте 1999 года.
Военные власти предлагали отпустить Аун Сан Су Чжи повидаться с ним. Она отказалась, потому что назад ее не пустили бы.
Возвращение в политику
Аун Сан Су Чжи не допустили к участию в выборах 7 ноября 2010 года, но выпустили из-под домашнего ареста через шесть дней после дня голосования. Вскоре к ней смог приехать сын Ким.
Когда правительство начало проводить реформы, Аун Сан Су Чжи и ее партия включились в политический процесс.
В 2015 году партия Аун Сан Су Чжи победила на выборах | Источник:GETTY IMAGES
На промежуточных выборах в апреле 2012 года, где ставкой были 45 парламентских мандатов, Национальная лига за демократию завоевала 43. Аун Сан Су Чжи стала депутатом и лидером оппозиции.
В мае 2013-го она впервые за 24 года съездила за границу.
Кризис с рохинджа
Став государственным советником, Аун Сан Су Чжи столкнулась с проблемой рохинджа — мусульманской народности, говорящей на языке, близком бенгальскому и компактно проживающей в мьянманском штате Ракхайн (Аракан).
В 2017 году сепаратисты из «Армии спасения Аракан рохинджа» напали на несколько полицейских участков. Армия Мьянмы ответила репрессиями, по мнению международной общественности и правозащитников, несоразмерно жестокими. Несколько сотен тысяч рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш.
Международный суд ООН в Гааге сейчас рассматривает дело по обвинению Мьянмы в геноциде, а Международный уголовный суд проверяет информацию о преступлениях против человечности.
Бывшие зарубежные сторонники Аун Сан Су Чжи теперь говорят, что она не сделала ничего, чтобы пресечь убийства и изнасилования, не осудила мьянманских военных и не признавала масштабов трагедии.
Некоторые, впрочем, замечали, что она — прагматичный политик, которому приходится руководить многонациональной страной со сложной историей.
Но ее личное участие в отстаивании позиции мьянманской армии на прошлогодних слушаниях в Международном суде ООН стали поворотным пунктом, после которого от ее международной репутации мало что осталось.
Но на родине «Леди», как называют Аун Сан Су Чжи, остается весьма популярной у буддийского большинства, питающего мало симпатий к рохинджа.
Торможение реформ
Аун Сан Су Чжи и ее партию критикуют также за преследования журналистов и политических противников, для чего используются законы, принятые еще в колониальную эпоху.
В некоторых областях прогресс налицо, однако представители военных продолжали автоматически занимать четверть мест в парламенте и контролировать силовые ведомства, включая министерства обороны и внутренних дел и пограничную службу.
В августе 2018 года Аун Сан Су Чжи описала генералов в правительстве как «довольно любезных людей».
Почему лучшая ученица Запада провалила экзамен в Мьянме?
Процесс перехода страны к полноценной демократии, по мнению аналитиков, застопорился. «Последние действия военных кажутся безрассудными и толкают Мьянму на опасный путь», — комментирует корреспондент Би-би-си по Юго-Восточной Азии Джонатан Хэд.
Ситуация с Covid-19 в Мьянме — одна из худших в регионе. Недофинансированная система здравоохранения не справляется, карантин разрушает благополучие многих семей.
Но Аун Сан Су Чжи остается популярной. По данным опроса, проведенного в 2020 году мониторинговой организацией Народный альянс за свободные выборы, ей доверяли 79% граждан страны — на 9% больше, чем за год до этого.
«История Аун Сан Су Чжи не столько о ней, сколько о нас, — заявил Би-би-си бывший американский посол в Мьянме Дерек Митчелл. — Думаю, она не менялась. Она всегда была последовательной, а мы не понимали сложности ее личности. Надо думать, прежде чем превращать кого-то в икону».
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