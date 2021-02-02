11:00 (мск), источник: Известия
В правительстве прокомментировали сообщения о введении карточек на продукты
Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Об этом заявил
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«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», — приводит ТАСС его слова.
Беляков добавил, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам отдается мероприятиям, которые «позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности».
Ранее во вторник сообщалось, что Минпромторг направил в правительство предложения о получении гражданами продовольственной поддержки от государства.
Речь шла об адресной помощи беременным и кормящим женщинам, а также детям. Им ежемесячно могут перечислять средства на покупки российских продуктов питания.
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