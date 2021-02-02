Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 февраляРазорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама, капитуляция немцев под Сталинградом и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
12Последствия снегопада в Москве
13:41 (мск), источник: Известия

В Танзании решили не вакцинировать граждан от COVID-19

Медицинские власти Танзании не собираются закупать и ввозить в страну вакцину от коронавируса и прививать население. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на министра здравоохранения, развития общин, гендера, по делам пожилых людей и детства страны Дороти Гважиму во вторник, 2 февраля.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:53 (мск)Скорость распространения коронавируса по миру уменьшилась за месяц почти вдвое
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Минздрав не планирует получать вакцины от COVID-19», — приводит телеканал ее слова с пресс-конференции.

По словам Гважимы, танзанийцы находятся в полной безопасности в ситуации с этой инфекцией. Она призвала граждан придерживаться элементарных норм гигиены, а также делать ингаляцию в случае необходимости.

Новость
Мальдивы и Танзания догнали Египет по популярности среди российских туристов на зимние праздники

Глава государственной службы по химическим препаратам Фиделиче Мафумико предложил лечиться от этого вируса лекарственными травами.

В январе президент Танзании Джон Магуфули заявил, что у страны нет необходимости использовать вакцину от коронавируса.

Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года, когда количество случаев этой инфекции достигло 509.

В конце января директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Африке Матшидисо Моэти призвала танзанийские власти поделиться информацией о ситуации с пандемией. Специалисты ВОЗ обеспокоены тем, что Африка не сможет избавиться от этой инфекции, если хоть одна из стран континента не будет с ним бороться эффективными и общепризнанными способами.

28 января Моэти заявила, что за последнюю неделю в Африке зарегистрировали 175 тыс. новых случаев коронавируса и 6,2 тыс. летальных исходов. С 29 декабря по 25 января число новых случаев выросло на 50% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
Центробанк России сообщил о пиковом росте цен в феврале
Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19
ФСИН попросила суд назначить Навальному 3,5 года колонии
Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Почти половина работников в России заявили о падении мотивации
Российский космонавт показал извержение вулкана Этна с борта МКС
Здоровье
Врач назвала вызывающие неприятный запах изо рта болезни И далеко не все они связаны со стоматологией.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Иностранцы пришли в ужас после сравнения метро Москвы и Нью-Йорка
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
Ёршики наголо!!!))))) 698
Вы в стране Советской жили... что вы ели? что вы пили? 321
Мечта. 255
На утро -- 235
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
Все думали, что кот не любит ребенка, пока не увидели, что он делает ночью
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь