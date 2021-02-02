Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
22Быт советских студентов
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
17:28 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об условии США для отмены санкций против «Северного потока-2»

Вашингтон допускает отмену санкций против проекта, однако стремится получить гарантии, что из-за газопровода не пострадают Украина и восточноевропейские страны, пишет Handelsblatt.

Источник: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Новая администрация США сигнализировала Германии о готовности вести диалог о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», если страна предложит механизм для защиты интересов Украины, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Новость
Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы»

Американская сторона готова обсуждать проект при том условии, что Берлин представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно газопровода. В частности, США стремятся не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа, передает газета. Вопрос реализации проекта должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину, отметил один из собеседников.

«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — указал другой источник газеты. «В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток-2», — добавил он.

В качестве еще одного условия Вашингтон рассматривает то, что Германия поможет Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для транспортировки водорода, что дало бы стране перспективы оставаться весомым игроком на газовом рынке.

По данным газеты, президент США Джо Байден может снять санкции, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы.

По данным Handelsblatt, Германия пока не сообщила о конкретных уступках, но выразила готовность к обсуждению. «Если есть желание говорить, это политическая возможность, которую мы должны использовать», — цитирует газета статс-секретаря в МИД ФРГ Нильса Аннена.

РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.

Новость
Меркель назвала неуместными санкции США по «Северному потоку-2»

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта и укладка труб была приостановлена. С 1 января США ввели очередные ограничения против проекта. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения, в частности, попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Строительство газопровода возобновили только спустя год, сейчас он достроен более чем на 90%. В декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 км труб в водах Германии. Сейчас осталось достроить около 148 км газопровода. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января.

Власти России неоднократно заявляли, что проект является исключительно коммерческим. Правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Батманова
При участии
Людмила Подобедова

 «Дворец» в Геленджике и его владельцы попадут под санкции
Что такое монодиеты и чем они опасны
В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID-19
Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Ученые: итоговая эффективность вакцины «Спутник V» составила 91%
В Греции нашли новые обломки печально известного корабля (фото)
Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Московских дачников предупредили об оранжевой угрозе
Кино
Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя Звезды снова будут радовать зрителей неожиданными перевоплощениями и яркими выступлениями
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Тема про митинги, но давайте мирно) 1075
Ну что, не ждали? Картинки 793
Картинки! ВО ВТОРНИК. 632
Злые люди... 583
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь