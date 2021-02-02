17:28 (мск), источник: РБК
СМИ узнали об условии США для отмены санкций против «Северного потока-2»
Вашингтон допускает отмену санкций против проекта, однако стремится получить гарантии, что
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Новая администрация США сигнализировала Германии о готовности вести диалог о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», если страна предложит механизм для защиты интересов Украины, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.
Американская сторона готова обсуждать проект при том условии, что Берлин представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно газопровода. В частности, США стремятся не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа, передает газета. Вопрос реализации проекта должен быть увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину, отметил один из собеседников.
«Германская сторона должна выложить на стол переговоров пакетное решение», — указал другой источник газеты. «В противном случае нам не удастся решить проблему по теме «Северный поток-2», — добавил он.
В качестве еще одного условия Вашингтон рассматривает то, что Германия поможет Украине расширить собственную газовую инфраструктуру для транспортировки водорода, что дало бы стране перспективы оставаться весомым игроком на газовом рынке.
По данным Handelsblatt, Германия пока не сообщила о конкретных уступках, но выразила готовность к обсуждению. «Если есть желание говорить, это политическая возможность, которую мы должны использовать», — цитирует газета
РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта и укладка труб была приостановлена. С 1 января США ввели очередные ограничения против проекта. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения, в частности, попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.
Строительство газопровода возобновили только спустя год, сейчас он достроен более чем на 90%. В декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 км труб в водах Германии. Сейчас осталось достроить около 148 км газопровода. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января.
Власти России неоднократно заявляли, что проект является исключительно коммерческим. Правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.
Анастасия Батманова
При участии
Людмила Подобедова