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18:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал соцсети бизнесом для извлечения прибыли «любой ценой»

Президент России Владимир Путин раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой», в том числе в ущерб пользователям. Путин пояснил, что имеет в виду вред от некоторого контента, и добавил, что на это нужно «реагировать».

Источник: Reuters

«Эти платформы, конечно, это прежде всего бизнес… что стоит во главе бизнеса? Извлечение прибыли, — сказал Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса “Учитель года”.— Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием».

Конечно, мы должны об этом думать, должны как-то реагировать на это. В то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека: свободу выбора, свободу слова.
Владимир Путин

1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым онлайн-площадки должны самостоятельно искать и блокировать публикации, содержащие нецензурную брань. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

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