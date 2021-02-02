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23:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Кипр отказался возвращаться к раздаче «золотых паспортов»

Власти Кипра отказались возвращаться к раздаче «золотых паспортов», программы гражданства в обмен на инвестицию, отмененной в 2020 году. Об этом объявил президент Никос Анастасиадес на публичном выступлении. Его слова приводит агентство Reuters.

Источник: AP 2020

«Прорехи и слабости этой схемы позволяли некоторым кандидатам ею злоупотреблять», — заявил президент и заверил, что замену схеме искать не будут.

По данным агентства, с 2013 по 2019 год Кипр получил более 9 миллиардов евро иностранных инвестиций благодаря этой программе. Она широко использовалась для отмывания денег и беспрепятственного перемещения по Евросоюзу лиц, которые иначе бы не получили европейского гражданства из-за криминального прошлого или по другой причине. Отмечается, что особенной популярностью «золотой паспорт» пользовался у граждан РФ, Украины, Китая и Камбоджи.

Услугой воспользовались более 3 тысяч человек. В 2020 году спикер парламента Кипра ушел в отставку после того, как его уличили в планах помочь нелегально получить паспорт человеку, осужденному за преступления.

В сентябре местная газета Politis опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. В список попали бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила, также там значится российский предприниматель Григорий Березкин и его жена Елена.

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