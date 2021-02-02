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2 февраля, источник: Известия

В США заявили о планах скорректировать стратегию обороны и ядерную доктрину

Администрация США намерена внести изменения в обнародованные в 2018 году Стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину. Об этом 2 февраля заявила кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс.

Источник: Reuters

Выдвинутая на пост президентом США Джо Байденом Кэтлин Хикс отметила, что рекомендовала бы пересмотреть или скорректировать СНО. Она добавила, что стоит учитывать изменяющийся характер угроз.

Хикс намерена оценить, откуда возникают основные угрозы национальной безопасности, а также подход Соединенных Штатов к ведению боевых действий. Как она пояснила, будет проведена оценка изменений обстановки в плане безопасности, определены приоритетные цели и задачи обороны.

«Ядерное сдерживание является краеугольным камнем национальной безопасности Америки, пока существуют ядерные угрозы», — цитирует слова Кэтлин Хикс Bloomberg.

Хикс отметила, что вызовом для США является Китай, где продолжается военная модернизация, и Россия.

Ранее в январе Россия и США смогли договориться о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) до 5 февраля 2026 года. В рамках ДСНВ предусматривается сокращение сторонами их ядерных потенциалов.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора 27 января.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что улучшения отношений Москвы и Вашингтона после продления СНВ-3 не намечается.

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