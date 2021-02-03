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00:35 (мск), источник: Известия

Ряд украинских телеканалов прекратили вещание после указа Зеленского

Украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа главы государства Владимира Зеленского о применении к ним санкций. Теперь программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

Источник: Reuters

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против ряда украинских телеканалов. Ограничения, в частности, предполагают запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.

Кроме того, персональные санкции решено ввести против депутата партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканала ZIK.

Согласно указу, ограничения предполагают «аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение или наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм».

28 января Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против российских юридических и физических лиц. При этом сам санкционный список не опубликован на сайте. А одно из решений ведомства засекречено.

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