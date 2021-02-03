США задумались над возвращением к Договору по открытому небу

«Мы изучаем вопрос. Мы примем решение в свое время», — сказал он. — Насколько мы знаем, Россия по-прежнему не полностью соблюдает договор.
ДОН был заключен в 1992 году в Хельсинки в рамках работы ОБСЕ (тогда СБСЕ). В 2020 году его членами были более 30 стран, которые могли выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также вести фото- и видеосъемку.
В мае 2020 года Вашингтон обвинил Москву в нарушениях соглашения и объявил о намерении покинуть его. США были недовольны ограничениями на полеты над Калининградской областью и Чечней. В Кремле заявляли, что эти меры действуют в рамках соглашения, точно так же, как и запрет на полеты над Гавайскими островами. Официально Соединенные Штаты покинули договор в ноябре.
Россия отрицала обвинения в нарушениях и враждебном поведении и выдвигала в адрес США встречные претензии. Как отмечала официальный представитель МИДа Мария Захарова, Вашингтон изменил особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказался предоставлять ночевки на континентальной части страны.
В середине января о начале процесса выхода страны из договора объявила Россия. Захарова поясняла, что документ потерял свой смысл из-за выхода из соглашения США. Евросоюз выразил надежду, что Москва пересмотрит свое решение.
2 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России «к конструктивным шагам» в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору. По его словам, российская сторона еще не начала процесс выхода из соглашения, это произойдет «с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора».