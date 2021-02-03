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05:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В генконсульство России в Нью-Йорке бросили красную краску в ходе протеста

Генконсульство России в Нью-Йорке попросило Госдепартамент обеспечить безопасность дипмиссии. 2 февраля у здания проходили акции протеста, в генконсульстве их называют антироссийскими. В здание дипмиссии бросили красную краску.

«С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», — сообщил сотрудник посольства «РИА Новости». Его имя не приводится.

По словам собеседника, максимальная численность акции достигала «порядка 10», а «общая направленность акции была антироссийская». Сотрудник дипмиссии не уточнил, что скандировали протестующие или что они требовали.

Генконсульство утверждает, что правоохранительные органы не обеспечили порядок у здания, несмотря на просьбы.

«С двух до восьми часов они не сочли возможным появиться у консульства. Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в Нью-Йорке Госдепа с просьбой обеспечить безопасность генконсульства», — сказал представитель дипмиссии.

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