05:17 (мск), источник: Коммерсантъ
В генконсульство России в Нью-Йорке бросили красную краску в ходе протеста
Генконсульство России в
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«С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», — сообщил сотрудник посольства «РИА Новости». Его имя не приводится.
По словам собеседника, максимальная численность акции достигала «порядка 10», а «общая направленность акции была антироссийская». Сотрудник дипмиссии не уточнил, что скандировали протестующие или что они требовали.
Генконсульство утверждает, что правоохранительные органы не обеспечили порядок у здания, несмотря на просьбы.
«С двух до восьми часов они не сочли возможным появиться у консульства. Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в