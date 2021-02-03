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07:33 (мск), источник: ТАСС

Мексиканский регулятор одобрил использование вакцины «Спутник V»

МЕХИКО, 3 февраля. /ТАСС/. Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Coferpis) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил во вторник вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

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Источник: РИА "Новости"

«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины “Спутник V”, разработанной Центром. им [Н. Ф. ] Гамалеи, — сказал замминистра. — Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования».

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Он добавил, что известие о регистрации еще одной вакцины внушает оптимизм. Ранее во вторник Лопес-Гателль рассказал, что в понедельник министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставки российского препарата.

С конца февраля 2020 года в латиноамериканской стране, согласно примерным подсчетам Минздрава, коронавирусом заразились порядка 2,06 млн человек, умерли 159 533 инфицированных пациента.

В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 677,5 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.

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