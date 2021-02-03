Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 февраляПервая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, "День, когда умерла музыка", метель в Иране и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
12Последствия снегопада в Москве
06:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала

Российское генконсульство в Нью-Йорке попросило госдеп США обеспечить безопасность дипмиссии и пожаловалось на вандала, который испачкал фасад здания красной краской во вторник, 2 февраля. Об этом заявил РИА Новости сотрудник консульства.

«С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», — сказал собеседник агентства.

По его словам, попытки связаться с правоохранителями предпринимались неоднократно, однако те «не сочли возможным появиться у консульства» с двух до восьми часов.

«Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в Нью-Йорке госдепа с просьбой обеспечить безопасность генконсульства», — добавил собеседник.

Ранее российское генконсульство в Нью-Йорке пожаловалось на отсутствие факсимильной связи с Россией. По словам одного из дипломатов, ее нет уже несколько месяцев.

Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в Нью-Йорке отключили все городские телефонные линии. Также периодически возникают проблемы с доступом в интернет, рассказали сотрудники посольства. По их словам, прежде проблем со связью не было.

 В США обвинили Трампа в «предательстве исторического масштаба»
Назван вероятный владелец дворца в Геленджике
Генконсульство России в США заявило о нападении вандалов
Ряд украинских каналов прекратили вещание после указа Зеленского
Россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей
Крупный бизнес выступил против нового закона о банкротстве
Ученые составили полный список симптомов долгого ковида
В России ожидают новую волну фишинга на тему прививок
Маркировка воды в России может начаться с мая 2021 года
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Мужчины, которые разрушают женщинам жизнь
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Hi-Tech
Космосу «сделали рентген» и показали, что получилось Подробнее о новом космическом фото
Авто
Новый Hyundai Solaris: каким он будет Следующее поколение популярного в России седана получит более агрессивный облик
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Популярные темы на «Детях»
Поэтический конкурс № 19 "Стилизация под любимых поэтов". Голосование 355
Странный "тренер" 143
Спутник V 138
Переезд 135
Леди
Звезды «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская поженились Пара принимает поздравления
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь