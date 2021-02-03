06:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
Российское генконсульство в
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«С 14.00 до 20.00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской», — сказал собеседник агентства.
По его словам, попытки связаться с правоохранителями предпринимались неоднократно, однако те «не сочли возможным появиться у консульства» с двух до восьми часов.
«Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в
Ранее российское генконсульство в
Вечером 19 января стало известно, что в генконсульстве России в