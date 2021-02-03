10:45 (мск), источник: РБК
Пентагон оценил возможность ядерной войны США и России
Конфликт между США и Россией, а также Китаем с применением ядерного вооружения вполне реален, заявил глава Стратегического командования США
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Существует реальная вероятность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт, связанный с использованием ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш с использованием обычных вооружений может угрожать режиму или государству, — пишет Ричард. — Следовательно, американские военные должны поменять свое основное утверждение с “ядерное применение невозможно” на “ядерное применение — вполне реальная возможность” и действовать, чтобы сдерживать эту реальность».
Глава Стратегического командования подчеркивает, что прежний подход к ядерному сдерживанию своих противников должен быть изменен и адаптирован к современной динамичной среде.
«Последствия сегодняшней конкуренции и связанный с этим риск кризиса великих держав или прямого вооруженного конфликта очень значительный», — считает он.
В то время как Минобороны США фокусировалось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай «начали агрессивно бросать вызов международным нормам и глобальному миру», говорится в статье. При этом, считает Ричард, эти государства использовали инструменты силы и угрозы, «невиданные со времен пика Холодной войны», такие как кибератаки и угроза в космосе.
«Такое поведение дестабилизирует и, если его не остановить, увеличивает риск кризиса или конфликта между великими державами. Уступка их действиям рискует укрепить их представление о том, что Соединенные Штаты не хотят или не могут ответить, что может еще больше их ободрить», — заявил Ричард.
В России действует Военная доктрина, которую президент Владимир Путин утвердил в 2014 году. В ней среди прочего прописаны условия применения государством ядерного оружия. Согласно доктрине, оно может применяться в ответ на применение против России и ее союзников такого же вида оружия или других видов оружия массового поражения. Также Россия оставляет за собой право использовать ядерный арсенал в случае агрессии против государства с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».
При этом в указе, который утверждает основы госполитики России в области ядерного сдерживания, говорится, что она носит оборонительный характер. Указ подписал Путин в июне 2020 года.
Власти США неоднократно называли Россию основной угрозой для США. В январе незадолго до своего назначения на посты главы Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Россия и Китай — основные вызовы США и утверждал, что они нарушают глобальную атмосферу безопасности. Россию же он назвал ключевым противником.
В Москве утверждали, что готовы к конструктивному диалогу с Вашингтоном, в том числе после прошедших в ноябре президентских выборов, на которых победил Джо Байден. При этом в МИД заявляли, что не ожидают кардинальных изменений с приходом нового президента. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что политика США направлена на сдерживание России и с приходом новой администрации вряд ли
В то же время после вступления Байдена в должность президента, Россия и США совершили значимый шаг в области контроля над ядерным оружием — договорились о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). После этого законопроект о ратификации соглашения утвердили Госдума и Совет Федерации. Путин подписал закон 29 января.
Договор между Россией и США вступил в силу в 2011 году. В соответствии с ним Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боезарядов на развернутых средствах доставки до 1 550 штук каждая, а количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, а также баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700.