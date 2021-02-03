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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки должна принести извинения за прозвучавший на брифинге комментарий о космических силах. С таким требованием выступил сенатор-республиканец Майк Роджерс, который раскритиковал Псаки за то, что вместо ответа на вопрос о космических силах страны она высказалась о некоем несуществующем самолете, передает Fox News.

Источник: AFP 2020

Член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных.

«Тревожно видеть, как пресс-секретарь администрации Байдена явно принижает целый вид наших вооруженных сил, преподнося его в качестве остроумной шутки, которая, я в этом уверен, позабавит Китай», — заявил он, напомнив, что создание нового рода войск было практически единогласно одобрено Конгрессом США.

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Он подчеркнул, что Псаки следует извиниться за «недостойный комментарий». Пресс-секретарь пока никак не отреагировала на эти слова.

Ранее Джен Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США: вместо того чтобы ответить на вопрос о перспективах US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете.

«Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — ответила Псаки на вопрос об этом роде войск и заявила, что не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу.

В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о создании в стране военно-космических сил. Трамп отмечал, что создание нового вида вооруженных сил стало самой крупной инвестиций в армию Соединенных Штатов.

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