От Псаки потребовали извинений за слова о несуществующем самолете

16:19 (мск), источник: Lenta.Ru
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Член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных.
«Тревожно видеть, как
Он подчеркнул, что Псаки следует извиниться за «недостойный комментарий».
Ранее Джен Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США: вместо того чтобы ответить на вопрос о перспективах US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете.
«Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — ответила Псаки на вопрос об этом роде войск и заявила, что не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу.
В декабре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп официально объявил о создании в стране