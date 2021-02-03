Россия и США продлили договор о ядерных ракетах

Россия и США продлили срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора», — говорится в сообщении.
Таким образом, как отметили в МИДе, договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений — в том виде, в котором он был подписан в 2010 году. Срок действия продлевается до 5 февраля 2026 года.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ключевым фактором для продления соглашения стал телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и новым американским президентом Джо Байденом. «Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон», — подчеркнули в министерстве.
Решение продлить договор гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в вопросе ядерных вооружений в условиях строгого соблюдения баланса интересов Вашингтона и Москвы, считают в МИДе. «Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», — добавили в ведомстве.
По мнению российских дипломатов, потребуются значительные усилия, чтобы вернуть диалог России и США в этой области на устойчивую траекторию и добиться новых значительных результатов, которые укрепят стратегическую стабильность в мире. «Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы», — заявили в министерстве.
Россия и США заключили ДСНВ в 2010 году на десять лет. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года. 5 февраля 2021 года срок его действия истекал. Согласно договору, каждая сторона должна иметь не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов. Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц, а число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — 800 единиц.
На прошлой неделе Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет. В Кремле отметили, что продление договора сохранит взаимоотношения Вашингтона и Москвы открытыми и предсказуемыми, позволит «поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения».