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22:14 (мск), источник: ТАСС

Зеленский заявил, что на Украине нет угрозы свободе слова и медиабизнесу

Украинский лидер провел встречу с руководителями ведущих телеканалов страны.

Источник: Reuters

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями ведущих телеканалов Украины заявил, что в стране нет угрозы свободе слова и медиабизнесу. Об этом в среду сообщил офис главы государства на своем сайте.

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Встреча была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 февраля о применении санкций по отношению к нескольким телеканалам. «Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. На Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу», — подчеркнул глава государства.

Офис президента утверждает, что топ-менеджеры телеканалов «выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации».

«Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ», — отмечается в сообщении.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам «112 Украина», NewsOne и «Зик», а также к их владельцу — депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

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