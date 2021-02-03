В Белом доме рассказали о планах Байдена в отношении России

«Байден в ходе телефонного разговора с Путиным дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности. Но у президента США есть опасения в отношении некоторых сфер, например, вмешательства в выборы, хакерских атак», — сказала Псаки.
Ранее, 26 января, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.
На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.
В США указали, что договор способствует сохранению стабильности в мире и отвечает интересам обеих стран.
3 февраля соглашение вступило в силу. Договор будет действовать без изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года. В этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что крайне важно стабилизировать отношения РФ и США. По его словам, страны могут сотрудничать во многих сферах, например в вопросах стратегической стабильности, взаимодействия в космосе и в Арктике, в борьбе с терроризмом.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и США есть масса сфер для взаимодействия, и Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но он должен быть взаимоуважительным и равноправным.