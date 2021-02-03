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22:49 (мск), источник: Известия

В Белом доме рассказали о планах Байдена в отношении России

Президент США Джо Байден намерен проводить курс на взаимодействие с Москвой и в то же время планирует открыто обсуждать противоречия между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщила в среду, 3 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Источник: AFP 2020

«Байден в ходе телефонного разговора с Путиным дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например, СНВ-3, который соответствует интересам США в сфере безопасности. Но у президента США есть опасения в отношении некоторых сфер, например, вмешательства в выборы, хакерских атак», — сказала Псаки.

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Ранее, 26 января, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

В США указали, что договор способствует сохранению стабильности в мире и отвечает интересам обеих стран.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор будет действовать без изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года. В этот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что крайне важно стабилизировать отношения РФ и США. По его словам, страны могут сотрудничать во многих сферах, например в вопросах стратегической стабильности, взаимодействия в космосе и в Арктике, в борьбе с терроризмом.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и США есть масса сфер для взаимодействия, и Москва готова к диалогу с Вашингтоном, но он должен быть взаимоуважительным и равноправным.

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