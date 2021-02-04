02:30 (мск), источник: ТАСС
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против РФ из-за Навального
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответная реакция на санкции необходима, но Москва будет делать это обдуманно.
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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ
Как отметили в
Помимо этого, инициатива в случае ее принятия предписывает администрации США выяснить, нарушала ли Россия «американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия». Законопроект также требует от вашингтонской администрации «отчета об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова».
Один из пунктов законопроекта посвящен газопроводу «Северный поток — 2». «Конгресс считает, что госсекретарь должен призвать правительство Германии отказаться от поддержки газопровода «Северный поток — 2», — говорится в тексте.
В новой инициативе повторяются пункты прошлогоднего законопроекта, однако есть и новые положения, в числе которых доклад о деле Немцова, а также призыв «немедленно освободить Навального».
20 августа Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе «Победы» из Берлина.
Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Она также подчеркнула, что ответная реакция на вводимые против России санкции необходима, но Россия будет делать это не агрессивно, а обдуманно. По ее словам, такой подход «всегда намного полезнее и эффективнее». Захарова добавила, что ответ должен быть публичным и аргументированным.
В новость были внесены изменения (03:53 мск) — добавлены подробности.