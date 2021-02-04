07:18 (мск), источник: ТАСС
NYT: помощники Байдена считают, что у США мало возможностей вводить санкции против России
Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В материале констатируется, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. «В обоих случаях Байден давал понять, что вскоре последуют санкции — излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», — отмечает издание.
Вместе с тем, по сведениям газеты, «ключевые помощники Байдена признавали», что, как отметил один из них, в том, что касается России, США «в значительной мере израсходовали ресурс санкций». О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет.
В статье констатируется: «В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации [45-го президента США Дональда] Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом».
Издание отмечает, что «американские санкции в последние годы оказались менее грозными». Как подчеркивается в публикации, США неоднократно вводили рестрикции против РФ, Китая, Ирана, однако так и не смогли добиться от этих стран того, что желал Вашингтон.
В статье приводится мнение бывшего постоянного представителя США при НАТО Иво Даалдера, возглавляющего Чикагский совет по международным делам. По его словам, США «попали в ловушку», посчитав, что «санкции являются простым ответом на любую проблему». «Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», — отметил он. «Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку все другое кажется слишком дорогим», — добавил Даалдер.
Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены «активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления».
Заявление представителя МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, конкретные поводы для этого американской стороне не нужны, эти поводы «они всегда найдут и придумают». Захарова комментировала в эфире
Заявления Ромни последовали вскоре после того, как суд в Москве принял решение о замене Навальному условного срока в 3,5 года на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, Навальный проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».