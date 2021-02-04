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08:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Суга пообещал приложить усилия для решения территориального спора Японии и России

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал приложить все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы «северных территорий».

Источник: AP 2020

Так в Японии называют южную часть Курильских островов, из-за которых страна ведет территориальные споры с Россией.

«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий», — сказал министр в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента. Он также подчеркнул, что дальнейшие переговоры с Россией будут вестись на основе всех ранее достигнутых между двумя государствами договоренностей.

Япония оспаривает суверенитет России над четырьмя островами южной Курильской гряды — Итурупом, Кунаширом, Шикотаном и Хабомаи. Это является основным препятствием для подписания мирного договора. Под контроль России острова попали после Второй мировой войны: в августе-сентябре 1945 года они были заняты советскими войсками, а 2 февраля 1946-го официально включены в состав СССР. В 2019 году Россия и Япония договорились о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемых территориях.

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