Суга пообещал приложить усилия для решения территориального спора Японии и России

08:50 (мск), источник: Коммерсантъ
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Так в Японии называют южную часть Курильских островов,
«Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий», — сказал министр в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента. Он также подчеркнул, что дальнейшие переговоры с Россией будут вестись на основе всех ранее достигнутых между двумя государствами договоренностей.
Япония оспаривает суверенитет России над четырьмя островами южной Курильской гряды — Итурупом, Кунаширом, Шикотаном и Хабомаи. Это является основным препятствием для подписания мирного договора. Под контроль России острова попали после Второй мировой войны: в