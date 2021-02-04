В Кремле прокомментировали сообщения о переполненных спецприемниках после несогласованных акций

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что никаких репрессий в России нет: есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона.
— Зачем полицейские задерживают тысячи людей в Москве, если их потом негде размещать?
— Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы. И задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но еще раз повторяю, здесь нужно говорить не о последствиях. В первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию. Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями. Эта ситуация спровоцирована участием в несанкционированных акциях. В первую очередь нужно говорить об этом.
— Действия правоохранителей и сообщения, видео об избиениях людей все-таки в администрации проверяются, там считают, что нужно по отдельным случаям провести проверки?
— Администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и министерства внутренних дел, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку и будут делаться соответствующие выводы.
— Сергей Смирнов из «Медиазоны» арестован на 25 суток. Многие наши коллеги призвали его отпустить, потому что там совсем абсурдное обвинение. Все-таки в Кремле как-то озабочены этой ситуацией?
— Я не буду высказывать никакого мнения на этот счет. Есть решение суда, и мы не имеем права его комментировать.
— Наверное, можно констатировать, что сейчас произошли самые массовые репрессии в истории новой России. Тысячи задержанных по всей стране.
— Я, во-первых, с вами не соглашусь. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то из них, будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли всяческие призывы участвовать в этих незаконных акциях, участвовали и были в ходе этих акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Вот что происходит. Никаких репрессий нет. И в данном случае я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками. Во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер.
Автобусы с арестованными за незаконные акции протеста часами стоят у Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове в Новой Москве без условий для длительного содержания людей. Об этом сообщает «Медиазона», главный редактор которой находился в одном из автобусов, ожидавших въезда в центр. Сергей Смирнов, который накануне получил 25 суток административного ареста, только в половине пятого утра заехал на территорию центра в Сахарове.
В автобусах, по словам арестованных, выключают двигатели, из-за чего салон не обогревается. В туалет людей выпускают только после длительных просьб. Некоторые автобусы разворачиваются и возвращаются в отделы полиции.
Около 14:00 Сергей Смирнов сообщил, что его переводят из четырехместной камеры, где он находился несколько часов до этого, в другую.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщали, что в спецприемнике в Сахарове находятся 506 россиян, около 90% из них — с митингов.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева проверила информацию СМИ и заявила, что людей в автозаках перед спецприемником в Новой Москве нет, а переполненные камеры уже расселили.
А вот что Татьяна Потяева рассказала Business FM накануне — после того как обошла ряд камер в центре временного содержания: «Несовершеннолетних вообще нет. Я посетила целый ряд камер, побеседовала с 25 задержанными. На условия содержания на сегодняшний день уже не высказано никаких замечаний, потому что в оперативном порядке они были обеспечены постельным бельем. В камерах размещены в большинстве по четыре человека, но есть камеры по десять человек. На питание жалоб никаких нет. Обратилась к ним, спросила, получили ли какие-то травмы, нужна ли медицинская помощь. Таких жалоб тоже не поступило. Единственные обращения были о том, что очень медленно идет доставка передач, которые им привозят родные, близкие, волонтеры. Это объяснимо, потому что не предусмотрено было на такое количество людей, которые там оказались. Из 25 человек, которых я посетила, два человека сказали, что они вроде как попали случайно».
В очереди, чтобы сделать передачу, сейчас стоят около 100 человек. Среди них москвич Артем. Вот что он рассказал радиостанции:
«Мы приехали сюда в 6:20, заняли очередь, мы были 29-е. Сейчас зашел 11-й человек, и будет через 20 минут перерыв на час. Все очень долго, конечно. Самое ужасное здесь — это туалет, кабинка. Очень много журналистов, репортеров разных изданий. А по очередям, по-моему, часа полтора назад юбилей был — сотый человек пришел».
В связи с арестом Сергея Смирнова заявления сделали около 20 российских СМИ: РБК, «Коммерсантъ», «Медуза», «Проект», The Bell, VTimes, «Дождь», «Новая газета», Sports.ru, Baza и другие. Они расценивают произошедшее как попытку оказания давления и запугивания других журналистов, которые в ходе освещения последних акций протеста столкнулись с неправомерными задержаниями и воспрепятствованием их профессиональной деятельности.
«Мы требуем проведения проверки законности ареста Сергея Смирнова и призываем представителей силовых структур дать публичные разъяснения по каждому инциденту с задержаниями журналистов», — говорится в заявлении РБК. «Коммерсантъ» также указывает, что проблема не ограничивается журналистами. «Впервые за долгие годы мы видим настолько широкое применение дубинок и электрошокеров — при беспрецедентно массовых задержаниях. Мы считаем, что признание акций протеста несогласованными и незаконными не оправдывает избыточного применения силы и спецсредств», — говорится в заявлении.
Как может быть воспринято такое выступление СМИ? Комментирует эксперт Института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Слатинов: «Здесь есть несколько аспектов. Первый касается преследования известного журналиста. Медийное сообщество, как и в других подобных ситуациях, как в ситуации с делом Голунова, понимает, что, если не выступить в защиту своего представителя, подобные случаи будут повторяться. Мы, собственно, видим, что во всей истории с протестами последних недель власть ведет себя предельно жестко, это жесткое отношение касается всех. В этом отношении, конечно, консолидированное выступление медийного сообщества по крайней мере не может остаться незамеченным. Хотя, я думаю, здесь будут бороться две тенденции. Одна заключается в том, что Кремль все-таки считается с консолидированной позицией медиасообщества. Мы это видели наиболее ярко в деле Голунова. Понятно, что журналисты и в целом медиасообщество — это достаточно серьезная и влиятельная целевая группа с тем, чтобы игнорировать ее позицию. Кремль все-таки ее учитывает. Учет этого мнения и учет консолидированной позиции со стороны Кремля есть».
Союз журналистов России сообщил, что направил обращение в компетентные органы РФ с требованием проверить законность и обоснованность привлечения главного редактора «Медиазоны» к ответственности.
Сергея Смирнова признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Полиция утверждала, что Смирнов в соцсетях 20 января разместил пост, призывая принять участие в несогласованной акции 23 января в поддержку Навального.
Сам журналист факт правонарушения отрицал. Из материалов дела следует, что поводом для разбирательства стал ретвит шутки в Twitter, где обыгрывалось сходство Смирнова с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который публично поддержал Навального.
На фоне протестов ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов выпустил обращение, в котором подчеркнул: «Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать».
При этом приглашенная преподавательница факультета компьютерных наук ВШЭ Анна Велликок, которая была задержана 29 января и впоследствии арестована на 14 суток за ретвит о митинге, была уволена. На протестной акции 31 января был задержан еще один преподаватель ВШЭ Максим Земцов. Через день после задержания профиль Земцова также исчез из сайта ВШЭ, сообщило студенческое издание DOXA.
Business FM попросила прокомментировать эту информацию проректора Высшей школы экономики Валерию Касамару, которая два года назад активно поддерживала блогера и студента ВШЭ Егора Жукова.
— На тот момент у Максима Земцова вообще не было договора, его договор закончился 25 декабря. Что касается Анны Велликок, здесь нельзя говорить об увольнении, просто расторгли договор в силу того, что она не может его исполнять.
— А она могла уже после ареста, допустим, эти лекции дочитать?
— Понимаете, там очень короткий курс. И получается, что в течение этого курса четыре занятия пропускаются, поэтому мы просто провели замену и все. Это же не по нашей воле, а в силу того, что Анна не смогла.
Еще один случай увольнения преподавателя произошел в Ростове-на-Дону. Учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2020» Александра Рябчука уволили из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку Навального. Как сообщил Рябчук в Instagram, он вышел на протестную акцию 23 января, начал вести прямую трансляцию, а после «писал в Сети о том, что думает».
Тем временем в столичном МВД начали проверку по двум жалобам на действия полицейских во время митингов в Москве, сообщил источник ТАСС.
В полицию поступили телефонограммы из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Туда обратились за медицинской помощью двое мужчин с травмами головы. Со слов пострадавших, эти повреждения они получили в результате действий полицейских на незаконной акции 2 февраля.
На всех трех акциях в поддержку Навального по всей стране, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 10 тысяч человек.
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