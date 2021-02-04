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 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
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18:36 (мск), источник: Известия

Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов

Президент России Владимир Путин утвердил показатели для оценки эффективности деятельности глав российский регионов. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 4 февраля, на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Доверие к власти (доверие к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах национальных целей развития)», ― говорится в первом из 20 пунктов.

Кроме того, в перечне присутствуют такие показатели, как численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля тех, кто систематически занимается спортом, уровень образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи, доля волонтеров, количество посещений культурных мероприятий, условия для воспитания развитой и ответственной личности, количество улучшивших жилищные условия семей.

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Также к показателям относятся качество городской среды, объем жилищного строительства, качество окружающей среды, доля соответствующей нормативам дорожной сети в городских агломерациях, темп роста зарплаты, индекс роста денежного дохода населения, индекс роста физического объема инвестиций в основной капитал, количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса и «цифровая зрелость».

В документе подчеркивается, что администрация президента должна в течение месяца разработать и представить на утверждение главы государства методичку расчета показателя эффективности, а также ежегодно, до 1 марта, представлять российскому лидеру соответствующий доклад.

23 декабря 2020 года на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию российский лидер предложил принять единый национальный план по развитию России за основу. Он в том числе поручил привести показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть изменения, которые произошли в стране и в мире в целом.

Также президент предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов и сформулировать предельно конкретные показатели по достижению национальных целей развития на следующие три года.

В конце 2021 года глава государства предложил рассмотреть итоги работы по реализации целей.

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