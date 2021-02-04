21:48 (мск), источник: ТАСС
Спикер Палаты представителей США считает необходимыми новые санкции против России
Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон всегда придумывает различные поводы для введения антироссийских санкций.
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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) считает необходимым введение новых американских санкций в отношении России.
«Конечно же, [нужно] действительно ввести санкции в отношении России», — сказала она в четверг на регулярном брифинге для журналистов.
Ей был задан вопрос о том, считает ли она необходимыми
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, конкретные поводы для этого американской стороне не нужны, эти поводы «они всегда найдут и придумают». Захарова комментировала в эфире
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