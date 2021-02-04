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21:48 (мск), источник: ТАСС

Спикер Палаты представителей США считает необходимыми новые санкции против России

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон всегда придумывает различные поводы для введения антироссийских санкций.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) считает необходимым введение новых американских санкций в отношении России.

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«Конечно же, [нужно] действительно ввести санкции в отношении России», — сказала она в четверг на регулярном брифинге для журналистов.

Ей был задан вопрос о том, считает ли она необходимыми какие-либо санкционные шаги со стороны Конгресса США в связи с последними событиями в России. Пелоси подчеркнула, что ожидает шагов в первую очередь со стороны администрации президента Джо Байдена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, конкретные поводы для этого американской стороне не нужны, эти поводы «они всегда найдут и придумают». Захарова комментировала в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» инициативу американского сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о санкциях против «ответственных лиц» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Позднее в среду группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США соответствующий законопроект.

Заявления Ромни последовали вскоре после того, как суд в Москве принял решение о замене Навальному условного срока в 3,5 года на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, блогер проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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