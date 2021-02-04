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22:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Миронов считает неизбежным объединение «Справедливой России» и КПРФ

Объединение КПРФ с другими левыми силами неизбежно, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, к этому шагу партию подтолкнет единый день голосования.

Источник: РИА "Новости"

«С КПРФ объединение неизбежно. Когда это будет? Я думаю, что единый день голосования в этом году будет таким рубиконом, который будет подталкивать все-таки и КПРФ к объединению всех левых сил. Я думаю, что это неизбежно», — сказал господин Миронов во время встречи с блогерами (цитата по ТАСС).

По его мнению, левым силам нужно конкурировать не с КПРФ, а с «Единой Россией». «Если мы наберем много (голосов на выборах в Госдуму.— “Ъ”), если КПРФ наберет много, значит другой состав будет в Госдуме восьмого созыва. И мы не увидим ни повышения пенсионного возраста, ни вот эти все идиотские законы, которые протаскиваются голосами “Единой России”», — заявил Сергей Миронов.

Напомним, 28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в четверг подписали объединительный манифест новой партии. В нем говорится, что объединение строится на понимании «справедливости и правды» как политики, отвечающей «национально-государственным интересам России, народа и каждого гражданина». Партия должна быть образована на базе «Справедливой России» 22 февраля. Политики рассчитывают занять второе место на выборах в Госдуму.

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