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22:57 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила, что поворотная точка второй волны пандемии в ФРГ пройдена

Ситуация все еще остается крайне напряженной, отметила канцлер ФРГ.

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Источник: AFP 2020

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Поворотный пункт второй волны пандемии пройден, но ситуация все еще остается крайне напряженной. Об этом заявила в четверг в эфире телеканалов RTL и NTV канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Поворотный пункт второй волны пройден, — сказала она. — Я вижу слабый свет в конце туннеля, но времена очень сложные».

«Сейчас наступило сложное время, мы столкнулись с тем, чего не было уже сто лет, последней была пандемия испанского гриппа. Это меняет мир», — сказала она.

Канцлер ушла от ответа на вопрос, возможно ли снятие коронавирусных ограничений в Германии после 14 февраля. «Нельзя давать фальшивых надежд, нужно оставаться реалистами», — отметила она, добавив, что нужно продолжать следить за ситуацией в предстоящие дни, несмотря на положительную динамику последних недель. Ситуация, по ее мнению, «требует максимальной гибкости» со стороны населения и политиков.

«Быстрое открытие [точек общепита, образовательных учреждений] и быстрое закрытие, как было в некоторых соседних странах, делу не поможет, — добавила Меркель. — Мы не можем себе позволить оказаться в ситуации, в которой сейчас оказалась, скажем, Португалия».

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