Макрон назвал реальный срок Навальному ужасной ошибкой

«Я думаю, что это было ужасной ошибкой даже для стабильности в России», — цитирует Reuters слова господина Макрона, сказанные им во время онлайн-форума, организованного Атлантическим советом.
«Ситуация с Навальным — серьезное дело, поэтому мы решили ввести санкции. Я сожалею об этом решении», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее президент Франции назвал решение российского суда в отношении Алексея Навального «неприемлемым». «Политические разногласия никогда не являются преступлением», — сказал он и призвал власти РФ немедленно освободить оппозиционера. Помимо господина Макрона, с таким призывом выступили представители США и Германии.
Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил ему два года восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Многие страны и международные организации призвали российские власти немедленно освободить оппозиционера.